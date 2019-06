Perú vs. Brasil: Ricardo Gareca define el once sin Carlos Zambrano para partido por la Copa América 2019 | FOTOS

Todo apunta a que este sería el once de la selección peruana para enfrentar a la selección de Brasil. Eso sí, no contaría con la presencia de Carlos Zambrano, quien ha sufrido una lesión y lo esperarán hasta último minuto.

Respecto al once que presentó Ricardo Gareca ante la selección de Brasil, la única novedad sería el ingreso de Miguel Araujo en el once titular en reemplazo de Carlos Zambrano, aunque por ahora no está descartada la presencia del 'Kaiser' ante el 'Scratch'.

GARECA PONDRÍA EL MISMO 11 Y ENCENDIÓ EL DEBATE #FOXenBrasil | El entrenador de Perú no haría cambios ante Brasil y el panel se mostró dividido en las opiniones, sobre todo en el caso de Paolo Guerrero, quién se perdería el posible partido de cuartos con una amarilla. pic.twitter.com/TOMTRF01oX — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 20 de junio de 2019

Pedro Gallese se mantiene en la portería; Luis Advíncula y Miguel Trauco como laterales mientras que la dupla central estará conformada por Miguel Araujo y Luis Abram; en el mediocampo se ubicarán Yoshimar Yotún y Renato Tapia; como extremos jugarán Andy Polo (derecha) y Christian Cueva (izquierda); Jefferson Farfán detrás de Paolo Guerrero, quien es el único punta de la bicolor.

Así fue el entrenamiento en el CT de Palmeiras | Video: GEC

"Neymar le hace mucha falta a Brasil, pero nosotros nos enfrentamos a toda la selección de Brasil, que tiene jugadores de mucho nivel", indicó Yoshimar Yotún luego del entrenamiento de la selección peruana en Sao Paulo.

El duelo ante la selección de Brasil será este sábado 22 de junio desde las 14:00 horas (horario peruano) en el Arena Corinthians. Si la bicolor consigue una victoria, finalizará en la primera posición del Grupo A.

