Selección peruana

Perú vs. Brasil: lesión de Fernandinho complica el once de Tite para enfrentar a la 'bicolor'

Fernandinho está casi descartado para el duelo de este sábado y le 'malogra' todo el esquema a Tite

2019/06/21 - 16:31

Este sábado, la selección peruana recibirá a Brasil para buscar su clasificación a los cuartos de final de la Copa América, sin embargo, una baja sensible que trastoca todos los planes. Y es que Fernandinho no pudo ser parte de los entrenamientos de la 'Canarinha' este viernes y está casi descartado para el choque Perú vs. Brasil.

Esta baja para Tite le 'malogra' todo el equipo a Tite en el ámbito individual y colectivo. Ya que tras el empate ante Venezuela, dejó muchas dudas en el funcionamiento de la selección de Brasil, el DT del 'Scratch' empezó a trabajar en los cambios tácticos para el choque crucial ante Perú. Pero sin Fernandinho, todo cambia.

LEE ADEMÁS: Perú vs. Brasil: el probable once de 'Tite' para enfrentar a la bicolor en el Arena Corinthians | FOTOS

LEE ADEMÁS: Perú vs. Brasil: Carlos Zambrano desmiente lesión grave y espera jugar ante el scratch

En los primeros dos partidos, Tite ha jugado con dos volantes centrales. Primero probó con Fernandinho y Casemiro (ante Bolivia) y luego con Arthur y Casemiro (ante Venezuela), pero la convicción del cuerpo técnico es que el volante de Manchester City tiene que ser el ancla del equipo y jugar solo en el medio. Es decir, cambiar el 4-2-3-1 por un 4-1-2-3, pero ya no será posible.

Sin Fernandinho, las dudas pasan por saber quién sería su reemplazante y si Brasil se animará a jugar con un solo volante central ante Perú. Esto es visto de forma riesgosa porque nadie tiene las características de Fernandinho: presencia, marca y llegada al área rival.

Según informó la agencia Folhapress, Allan podría ser el reemplazo del volante del Manchester City, pero dejó la duda porque su presencia "dificulta la subida de Daniel Alves", uno de los puntos fuertes de la verdeamarelha. Este sábado, Tite revelará el misterio de su alineación sin Fernandinho.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

¡Ya estás avisado, Neymar! Las condiciones que impone Barcelona si el brasileño quiere volver

¡Impresionante! Coutinho y Firmino valen más que todos los equipos de la Liga 1 juntos [FOTOS]