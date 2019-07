Perú vs. Brasil: jugadores peruanos felicitados por sus clubes tras clasificar a final de Copa América | FOTOS

Los clubes donde militan los seleccionados peruanos se unieron a la celebración de la 'Blanquirroja' que alcanzó la final de la Copa América Brasil 2019.

El club argentino Vélez Sarsfield saludó este jueves a Ricardo Gareca y Luis Abram por el logro en la cita continental. Como se recuerda, Gareca tuvo un paso exitoso como jugador y entrenador en el equipo del 'Fortín', mientras que Abram es actual jugador titular del Vélez que entrena Gabriel Heinze.

"¡Felicitaciones Ricardo Gareca y Luis Abram finalistas de la Copa América con la selección peruana!", publicó la escuadra argentina en su cuenta oficial de Twitter.

El club Al Hilal de Arabia Saudita también envió un mensaje de felicitación a André Carrillo: "Felicitaciones por clasificar a la final de la Copa América con Perú. Los mejores éxitos para el domingo".

Congratulations to @18andrecarrillo

on qualifying for the #CopaAmerica final with Peru..

All the best next Sunday

— (@Alhilal_FC) 4 de julio de 2019