​Perú vs. Brasil | Iván Zamorano sorprende con calificativos hacia Paolo Guerrero y Jefferson Farfán | VIDEO

Iván Zamorano fue entrevistado en la previa del Perú vs. Brasil por la Copa América 2019, el exgoleador de la selección chilena sorprendió llenando de elogios al delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, a quien catalogó como el segundo mejor delantero de Sudamericana.

Solo Suárez sobre Guerrero

'Por el estilo que tiene Gareca, de posicionar su equipo, sin dudas que tanto Farfán como Paolo Guerrero están cómodos. Lo de Guerrero no es novedad, es el líder del equipo peruano, y me parece que tiene al acompañante ideal. Con Farfán conforma una dupla que, si sigue en ese proceso, harán una muy consistente', aseguró el jugador que lució su mejor nivel con la 'estrella solitaria', Real Madrid e Inter de Milán, entre otros.

Por otro lado, 'Tite' no dio ninguna pista sobre el equipo que alineará de inicio para medirse mañana a la selección peruana por la Copa América 2019, en el entrenamiento oficial de este viernes en el Arena Corinthians, que contó con la presencia de Arthur, recuperado de sus molestias.

El centrocampista del Barcelona, que ayer estuvo en el fisioterapeuta recuperándose de un pisotón en el pie izquierdo sufrido en el anterior encuentro contra Venezuela, se ejercitó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y apunta a titular. Tite no quiso dar ninguna pista sobre el once con el que saldrá de inicio al Perú vs. Brasil por una plaza por los cuartos de final de la Copa América 2019 y el liderato del grupo A.

