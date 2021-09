Luego del empate ante Uruguay y en la previa del duelo ante Venezuela, hubo polémica en la Selección Peruana, debido a una crítica de Roberto Palacios, la cual Renato Tapia no la recibió de la mejor manera y lo hizo saber mediante sus redes sociales: “Menos mal que es embajador de la Federación, imagínense si fuese el enemigo”.

En redes sociales los comentarios de los hinchas estuvieron divididos, algunos apoyaban lo dicho por Roberto Palacios y otros a Renato Tapia. Ahora fue el turno de Héctor Chumpitaz, referente, ídolo y mundialista con la Selección Peruana.

“Las críticas las tienen que recibir bien, aunque les guste o no. La crítica una la hace, de repente lo ha visto mal, eso no les tiene que molestar, al contrario tratar de recuperarse”, dijo Héctor en entrevista a Correo.

Sobre el encuentro ante Venezuela, donde se logró sumar tres puntos, Chumpitaz indicó: “No me gustó, porque no había precisión de pase, los defensas no se hablaban. Parece que es porque no juegan seguido juntos, cuando no juegan juntos mucho tiempo es difícil, la comprensión es básica en este deporte”.

El próximo encuentro de la Selección Peruana será ante Brasil este jueves 9 de septiembre en Pernambuco a las 19:30 hora peruana. La única baja con la que contará la Blanquirroja será la de Paolo Guerrero, debido a suspensión.