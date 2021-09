A un día del Perú vs. Brasil, el entrenador de la ‘Canarinha’ confirmó los jugadores con los que saldrá al campo de juego del estadio Arena Pernambuco. Asimismo, en conferencia de prensa se refirió al partido suspendido ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Tite confirmó que usará la misma alineación que empezó el partido contra Argentina: “Estamos intentando, de alguna forma, encontrar alternativas creativas”.

Cabe destacar que el entrenador de la selección brasileña conoce claramente a los dirigidos de Ricardo Gareca. La ‘Bicolor’ es el equipo contra el que más ha competido Tite con un total de siete encuentros. Los números no son los más favorables para los del ‘Tigre’, dado que los cariocas han sido derrotados solo una vez en un duelo amistoso.

El asistente técnico del DT, César Sampaio, se refirió a los delanteros de la ‘Blanquirroja’: “Guerrero es un jugador importante, pero tiene un sustituto de altura”, en referencia a Gianluca Lapadula. El ‘Depredador’ no estará ante Brasil por acumulación de tarjetas.

Tite sobre el choque suspendido

En el “fútbol no todo vale”, eso es lo que consideró Tite tras la interrupción por la entrada de ANVISA en el duelo de Brasil vs. Argentina el domingo en Sao Paulo. ”Existe justicia, existen leyes, existe respeto, existen jerarquías, en el fútbol no todo vale, hay reglas”, dijo el técnico en rueda de prensa virtual en Recife.

”No tengo conocimiento suficiente para saber lo que fue hecho ni en qué momento fue hecho. No puedo juzgar y no debo juzgar, pero pasar por encima de la leyes no. Un poco de respeto a una entidad, a un país, a un pueblo, a un club, a una selección”, agregó el DT brasileño.