Perú vs. Brasil | Martín Liberman califica de "batacazo" la goleada ante Chile y elogia a Pedro Gallese | VIDEO

La selección peruana logró su pase a la final de la Copa América 2019 luego de una contundente goleada por 3 a 0 frente a la selección de Chile. El periodista argentino Martin Liberman comentó sobre este resultado, calificándolo de "batacazo" por lo ocurrido la noche del miércoles en el Arena do Gremio.

"Batacazo. El otro día usé esa misma palabra y mi hijo me preguntó ¿qué es batacazo? es cuando piensas que deportivamente algo no podía suceder y sucede. Creo que muy pocos optimistas peruanos creían, no en la victoria de su equipo, pero no de esta manera, tan contundente y holgada en el resultado", indicó el argentino en Agenda Fox.

Además, Martín Liberman habló sobre lo que será el duelo entre la selección peruana y la selección de Brasil en la final que se llevará a cabo este domingo en el Maracaná. Y de paso, elogió a Pedro Gallese por su actuación ante la Roja, siendo la principal figura en la goleada de la Bicolor.

"Es verdad que Pedro Gallese fue la figura, pero también es cierto que Perú manejó el partido aún sin tener la pelota. Tuvo las mejores situaciones en algunos momentos del partido y las supo aprovechar, cosa que no hizo Chile que se encontró con un arquero fenomenal del otro lado y Perú, ese que entró por la última ventana, jugará la finalísima del Maracaná. Este Perú que se comió 5 ante Brasil y que increíblemente tiene la chance, 10 días más tarde, de verle la cara otra vez y corregir aquello que fue fatídico", sentenció.

LA OPINIÓN DE @libermanmartin SOBRE LA CARTA DE AFA A CONMEBOL#FOXEnBrasil | El comentario editorial del conductor de #AgendaFOX, que además se refirió al "batacazo" de Perú ante Chile. pic.twitter.com/ix11Miamne — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 4 de julio de 2019

Más noticias en otros medios

De héroes a villanos: la destructiva crítica de la prensa chilena a Arturo Vidal y a toda su selección

"El tercer lugar es pelear por nada": el contundente mensaje de Arturo Vidal tras perder con Perú