Perú vs. Brasil: Erick Osores y el polémico comentario a colega por hablar de la final de la Copa América | VIDEO

La final de la Copa América está a la vuelta de la esquina y mientras los distintos periodistas peruanos se encuentran en Brasil, uno de los más reconocidos es Erick Osores que constantemente hace enlaces en vivo para América Televisión y Canal N.

Por eso, en la última edición de N Deportes, Osores y el panel que se encuentra en Lima tocaron el tema del arbitraje en la final de la Copa América entre Perú y Brasil y todas las polémicas generadas por la nacionalidad chilena de Roberto Tobar.

Osores no tuvo mejor idea que empezar a moverse y decir que la prensa es vende humo. "¡Qué vende humo! ¡Qué vende humo podemos ser, por Dios!. Para mí el VAR no va. Muchachos no sean hinchas. Ustedes son periodistas. Si les gusta el VAR bien, díganlo", dijo Osores.

En medio del acalorado debate, el periodista Renzo Dulanto le respondió y le dijo: "¿Y tú nos vas a enseñar a ser periodistas? ¡Dios mío! ¡Por favor!". Dicho comentario, sacó el lado más hiriente de Osores y respondió: "Te pones a mí lado y te enseño periodismo. ¿Qué tiempo tienes en el periodismo? Samuel Falvy está para enseñarnos a todos. Renzo pégate a Samuel que es un periodista de mucho oficio", finalizó.