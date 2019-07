Perú vs. Brasil EN VIVO: Ricardo Gareca dio su última conferencia previo a la final de la Copa América

Revive las mejores frases de Ricardo Gareca y Edison Flores

- Ricardo Gareca: "Está todo bien, no tenemos absolutamente nada que decir del tema organizativo. Puede haber alguna cosa, pero es algo normal en este tipo de eventos. Sobre el partido, estamos bien y los muchachos todos están totalmente recuperados”

-Ricardo Gareca: "Apuntamos a sacarle la pelota a Brasil".

- Ricardo Gareca: "Lo emocional es lo menos que me preocupa. Son muchachos muy fuerte mentalmente. Si bien no jugamos una final de título, pero si disputado finales para clasificar a un mundial, lo que me preocupa es lo futbolístico pero somos fuertes emocionalmente"

- Ricardo Gareca sobre el VAR: "No me preocupa nada, tampoco el arbitraje. Preocupación específicamente para esta final, no. Estamos pensando únicamente en el partido”.

- Edison Flores: "Me siento bien, me siento recuperado y con ganas de poder estar”.

La 'bicolor' entrenó en la sede de Botafogo

Ricardo Gareca brindará, este sábado EN VIVO | ONLINE la última conferencia de prensa previo a la final de la Copa América 2019 que enfrenta a Perú vs. Brasil. Desde la 13:00 horas (hora peruana) Sigue todos los detalles de la última charla del 'Tigre' con los medios antes de meterse de lleno a la definición por el título continental.

En Todo Latinoamérica hay gran expectativa por escuchar a Ricardo Gareca previo al choque ante Brasil. Por un lado están los que quieren escuchar la estrategia que usará Peru para afrontar este duro partido ante el amplio favorito a levantar el trofeo y por otro los que esperan que el 'Flaco' le haga caso a su amigo Oscar Ruggeri y alerte sobre el VAR.

Recordemos que hace unos días, en su programa en vivo, Oscar Ruggeri intentó comunicarse con Ricardo Gareca, quien es su amigo personal, para decirle que antes de la final alerte el buen funcionamiento del VAR y que esto no perjudique a la selección peruana como si le habría pasado a Argentina. ¿Sucederá eso?

Lo cierto es que Ricardo Gareca volverá a encontrarse con los medios, con aquellos hombres de prensa que en su momento lo criticaron por aquel 5-0 sufrido ante Brasil en la fase de grupos y que tuvo la clasificación de Perú pendiendo de un hilo.

No te pierdas ningún detalle de la conferencia del 'Tigre' en la previa del Perú vs. Brasil por al final de la Copa América 2019 desde Río de Janeiro.