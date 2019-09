Perú vs. Brasil EN VIVO | Ricardo Gareca y el cambio de última hora sin Cueva para amistoso en Los Ángeles | VIDEO

VER Perú vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO | La selección peruana realizó esta mañana su último entrenamiento en Los Ángeles a pocas horas del partido contra Brasil. En la práctica, el técnico de la 'bicolor', Ricardo Gareca, realizó un cambio de último minuto.

En este caso, sacó a Christian Cueva del once inicial e incluyó a Pedro Aquino en el once de la 'bicolor' que saltaría al campo de juego esta noche en el campo de Los Ángeles Memorial Sports Arena. El once de la 'bicolor' en la práctica matutina fue el siguiente.

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Gabriel Costa, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

La última vez que Perú y Brasil se enfrentaron fue el pasado 7 de julio de 2019 en la final de la Copa América. La 'Canarinha' venció a los dirigidos de Ricardo Gareca por 3-1 quedándose con el torneo internacional.