​Perú vs. Brasil EN VIVO: Pedro Gallese volvió a despejar ante Firmino y así le fue | VIDEO

Perú vs. Brasil EN VIVO | Pedro Gallese volvió a despejar ante Roberto Firmino y así le fue. Portero de la selección peruana y el delantero 'carioca' volvieron tener una jugada similar a la que terminó en el recordado blooper por la fase de grupos en la Copa América 2019.

Gallese tuvo una reacción mucho más rápida, en esta ocasión el '1' de la selección peruana no le dio tiempo al rival de acercarse, se aseguró despejando rápido.

'Si yo estuviera en el otro lado, tendría ese sentimiento de revancha, pero con lealtad. No tiene por qué haber golpes. Quiero jugar para mostrar que soy mejor. Si fuera lo contrario, también tendría [ese sentimiento]. (El rendimiento de Neymar) fue superior a mis expectativas. Hablábamos ayer (jueves) en seguirlo a partir de los 45 minutos, porque el jugador empieza a pensar y no logra ejecutar. Pero él estaba pensando y ejecutando, me sorprendió', declaró Tite en la rueda de prensa previa del Perú vs. Brasil EN VIVO.

