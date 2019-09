​Perú vs. Brasil EN VIVO: Luis Advíncula deja la vida y salva gol inminente de David Neres | VIDEO

VER GRATIS | Luis Advíncula dejó la vida y salvó un gol inminente de David Neres en la portería de la selección peruana. El lateral derecho estuvo atento para evitar que el scratch se ponga adelante en el Perú vs. Brasil EN VIVO con una barrida providencial. La 'Bicolor' intentará rehacerse de la derrota contra Ecuador, en un partido con sabor a revancha.

'Vamos a tratar de no recibir goles, es nuestro propósito, no solamente con Brasil sino con cualquier selección. Tratamos, somos cuidadosos en ese aspecto. Es importante disputarle la posesión. Lo intentamos en la final (de la Copa América). Ahora tenemos la posibilidad', declaró Ricardo Gareca en la previa del Perú vs. Brasil EN VIVO.

Perú vs. Brasil | Alineaciones Confirmadas

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Gabriel Costa, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

Brasil: Ederson, Fágner, Marquinhos, Militão e Alex Sandro; Allan, Casemiro e Coutinho; David Neres, Firmino e Neymar

