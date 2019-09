Perú vs. Brasil EN VIVO | Camilo Sesto y el día que le dijo al Cholo Sotil que era su ídolo | VIDEO

Hugo Sotil, ex delantero de la selección peruana, Deportivo Municipal y Alianza Lima, tuvo una buena temporada en Barcelona de España, a mediados de los años 70. En esa época en Europa, el 'Cholo' era admirado por los hinchas culés, uno de ellos Camilo Sesto, famoso cantante español que falleció el pasado domingo 8 de septiembre.

Lo que pocos conocían acerca del cantante español, era que admiraba a Hugo Sotil. La anécdota la contó el periodista Fernando Jiménez en su columna 'En la boca del túnel'.

“Cuando reanudó el show, salió otra vez al escenario y antes de reanudar cantando: Me he enterado que acá está mi ídolo. Voy a bajar a saludarlo. Todos miraron a la mesa donde estaba Johan Cruyff con su cuñado Neskens y sus esposas. Pero Camilo se acercó a mi mesa y me dio un abrazo. Resulta que yo era su ídolo, jajajaja".

“Me da pena la muerte de Camilo, mi señora es la más triste. Pero el gesto que tuvo conmigo lo valoro más que antes”, me dice el Cholo cuando lo llamé ayer por la tarde. Se fue un grande la canción romántica".

