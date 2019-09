Perú vs. Brasil EN VIVO: Bicolor corta racha de 17 partidos invictos de Brasil en la era Tite

En un partido ordenado, limpio y con un nuevo sistema, la selección peruana sacó un triunfazo por 0-1 sobre la poderosa y última campeona de la Copa América la selección de Brasil. A falta de cinco minutos para el final del partido, y cuando la bicolor transitaba el balón con acierto y sin problemas, un tiro de Yoshimar Yotún llegó a la cabeza de Luis Abram, quien la desvió y el balón ingresó. Así, además, Perú corto racha de 17 partidos consecutivos de Brasil sin perder.

El triunfo de la selección peruana sobre Brasil no es uno más en el historial. Su peso en sí, a pesar de ser amistoso, es especial, pues así no más un equipo no vence al 'Scratch'. Pero hay un agregado especial: quebrar la racha de Tite como técnico de su país. La última vez que la 'Canarinha' perdió fue en el Mundial Rusia 2018 con Bélgica, por los cuartos de final de dicho torneo.

Después de esa caída que lo eliminó del mundial, Brasil sumó un total de 14 partidos ganados y solo tres empatados, entre amistosos y por Copa América. Antes de que la 'Verdeamarelha' juegue la cita mundialista en Rusia, los de Tite también acumularon una serie de duelos sin perder. Sin embargo, Ricardo Gareca se puede dar el gusto de haber dejado sin trabajo a Dunga, tras vencerlo y eliminarlo de la Copa América 2016, y, ahora, de quebrar una racha casi imbatible en la era Tite.

La racha de Tite que quebró Perú

