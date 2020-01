La selección peruana Sub 23 dirigida por Nolberto Solano debuta en el Preolímpico Sub 23 ante Brasil. El once confirmado de la blanquirroja será con: Renato Solís; Eduardo Rabanal, Eduardo Caballero, Gianfranco Chávez, Marcos López; Jesús Pretell, Aldair Fuentes, Yuriel Celi; Fernando Pacheco, José Rivera y Christopher Olivares.

Este es el once de nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 para debutar en el Torneo Preolímpico ante Brasil 🇧🇷. ¡Vamos, 'Blanquirroja'! #PerúSub23 🙌#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/CkiJn6XCA7 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 20, 2020