​Perú vs. Brasil | El Wasap de JB revivió conversación entre Tapia, Advíncula y Cáceda con mozo estadounidense | FOTOS

VER AQUÍ | El Wasap de JB revivirá el momento vivido por los integrantes de la selección peruana días antes del Perú vs. Brasil. Conocido programa cómico se encargará de parodiar la conversación de Renato Tapia, Luis Advíncula y Carlos Cáceda con el mozo de un restaurante en Estados Unidos.

'Una hue... no saber inglés' fue la frase que soltó Advíncula en sus redes sociales tras el divertido momento fue publicado en la cuenta de Instagram, junto a él estaban Tapia, Gallese y Cáceda. Felizmente el almuerzo fue ‘salvado’ por el volante de Feyenoord, quien maneja el inglés a la perfección, pero esto no será pasado por alto en El Wasap de JB, que ya prepara sus mejores chistes para divertir a su público sabatino en Latina.

Ricardo Gareca sacó a Christian Cueva del once inicial del Perú vs. Brasil e incluyó a Pedro Aquino en el once de la 'bicolor' que saltaría al campo de juego esta noche en el campo de Los Ángeles Memorial Sports Arena.

Perú vs. Brasil | Probables Alineaciones

selección peruana: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Gabriel Costa, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

Brasil: Ederson, Fágner, Marquinhos, Militão e Alex Sandro; Allan, Casemiro e Coutinho; David Neres, Firmino e Neymar

