¡Sí va! Edison Flores pide jugar la final de la Copa América 2019 y arrancará ante Brasil | FOTO

Perú vs. Brasil | En las última horas se conoció que Edison Flores no se recuperó totalmente de su lesión y no sería de la partida en la final de la Copa América 2019.

Sin embargo, el volante de la selección peruana pidió estar desde el arranque al cuerpo técnico de la 'bicolor' y se evaluará en la charla técnica.

Edison Flores pide jugar (digámoslo claro: se muere por jugar), pero la observación médica es que no arranque. En diez minutos comienza la charla técnica de @SeleccionPeru. Allí se tomará una decisión @elcomercio_peru — Pedro Canelo (@pedrocaneloec) 7 de julio de 2019

Edison Flores no estaría en condiciones de jugar los 90 minutos, por lo que Ricardo Gareca no quiere arriesgarlo, aunque a última decisión la tiene el 'Tigre'.

Perú y Brasil se enfrentan este domingo 7 de julio en el Maracaná, por la final de la Copa América 2019 desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS:

¡Unidos por la gloria! El mensaje de aliento para la 'bicolor' antes de la final

¡Tiene su favorito! Messi le envió mensaje a Perú previo a la final de Copa América y 'hundió' a la Conmebol