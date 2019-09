Perú vs. Brasil: Eddie Fleichmann y su preocupación por la talla de los jugadores de la selección peruana | VIDEO

Realmente preocupado. La derrota de la selección peruana ante Ecuador el último jueves en New Jersey ha hecho que los diversos periodistas deportivos ingresen en debates sobre el juego y muchas características más. Ahora, otro factor que se suma es la talla de los jugadores y que Eddie Fleischmann se ha mostrado preocupado.

Y es que para el popular 'Colorado', los atacantes de la 'bicolor' no pueden dar 'competencia' por su tamaño. "Tienes Yordy Reyna, (Raúl) Ruidíaz, Edison Flores, (Christian) Cueva, todos con 1.70 metro de altura, no puedes hacer daño a la competencia internacional así, no se puede”, comentó en Fox Sports Radio.

Para el siguiente partido de la selección peruana ante Brasil, Ricardo Gareca mostrará algunos cambios. El principal será el regreso de Yoshimar Yotún al once titular luego de su suspensión, mientras que la ofensiva también cambiaría considerablemente.

TAMBIÉN LEE

Beto Da Silva casi marca golazo agónico: su remate se estrelló en el palo al último minuto | VIDEO

Teddy Cardama tilda de 'loco' a periodista de Fox Sports en fuerte discusión sobre Gabriel Costa | VIDEO