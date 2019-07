Perú vs. Brasil | Cristian Benavente: "Ya ganamos a Chile y Uruguay. ¿Por qué no a Brasil?"

Cristian Benavente fue uno de los grandes ausentes en la selección peruana. El volante, que tuvo su última participación bajo el mando de Ricardo Gareca en los amistosos de noviembre de 2018, elogió el trabajo del 'Tigre' para darle jerarquía en competencias o partidos importantes.

"Confianza y carácter. Hace unos años, Perú se venía abajo en los choques importantes. Con él, no. Hemos dado un paso al frente. El equipo tiene identidad y juega el mismo grupo", indicó Cristian Benavente a Marca sobre lo más importante que Gareca le devolvió a la selección peruana.

De cara a la final ante la selección de Brasil, el 'Chaval' ve con opciones a la Bicolor: "Por supuesto que sí. Muchas, aun siendo favorita Brasil. El hecho de haber sido goleado en la primera fase hace que aprendamos de los errores. Ya ganamos a Chile y Uruguay. ¿Por qué no a Brasil?", añadió Benavente.

Más noticias sobre la selección peruana

Selección peruana | Ricardo Gareca y su estadística que ilusiona para la final de la Copa América

Perú vs. Brasil | Relator de Televisa México se burla en vivo de Chile: "¡Que siga la humillación!" | VIDEO

Paolo Guerrero a la cabeza: así marcha la tabla de goleadores de la Copa América 2019 | FOTOS

Perú vs. Brasil | Fernando Niembro: "La selección peruana estaba liquidada y hoy merecidamente está en la final" | VIDEO

Finalmente, el volante de Pyramids FC expresó su tristeza por no haber participado de la Copa América 2019: "Claro que me da pena, porque he estado con ellos hace poco. Pero mi idea es volver pronto. Estoy en Egipto y quiero dar aquí el nivel de Selección. Mientras, lo disfruto por la tele", sentenció.

Más noticias en otros medios

Martín Liberman se burló así de Chile y Arturo Vidal tras la goleada de la Copa América 2019 [VIDEO]

Ruggeri y el consejo que le dio al 'Flaco' Gareca antes de la final de la Copa América 2019 [VIDEO]