Perú vs. Brasil: cómo ver la final de la Copa América 2019 en Full HD gratis por señal abierta

Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019 es el partido que todos los peruanos soñamos ver y el que nadie se quiere perder. Claro, para la historia de la blanquirroja, estar en instancias finales de una competición continental no es cosa de todos los días y eso lleva a que los hinchas de la bicolor que no pudieron viajar busquen la mejor señal de televisión. Una señal Full HD y que sea gratis.

Pues bien, esta sí existe en el Perú. Solo necesitas conectarte a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para vivir 90 emocionantes minutos entre Perú vs. Brasil que pueden devolverle a la bicolor la gloria de América después de 44 años.

¿Qué es la Televisión Digital Terrestre (TDT)?



La TDT es tecnológica impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permite que los televisores convencionales emitan una mejor calidad de imagen full HD totalmente gratis. Es decir que no requieres de ir a la televisión de pago para ver la final de la Copa América en Full HD.

Y conseguirla es sencillo. Solo necesitas una antena convencional, saber si te encuentras en la zona de cobertura y reconocer si tu televisor tiene un sintonizador incluido. Si cumples con todos estos requisitos, puedes acceder a la TDT. Y aquí te contamos los pasos a seguir.

1. Conectar la antena en la entrada "Antena In" en la parte posterior del televisor

2. Con el televisor encendido y el control remoto a la mano, ingresar al "Menú", seleccionar la opción búsqueda de canales y esperar que esta finalice.

3. Sintoniza el canal que transmitirá la final de la Copa América 2019 entre Perú vs. Brasil, y a disfrutar y alentar.

¿Cómo saber si estoy en zona de cobertura TDT?



"A la fecha, la implementación de la TDT es progresiva y ya está disponible con 78 estaciones distribuidas en 11 localidades como Lima y Callao, Arequipa, Cusco, Piura, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Pisco, Ilo, Cañete y Camaná", informó el portal Andina.

Ya no tienen pretexto para perderte la final de la Copa América 2019 entre Perú vs. Brasil, un partido que podrás disfrutar en Full HD y gratis. El choque se jugará este domingo 7 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro desde las 3:00 pm. (hora peruana) y será transmitido por América Televisión.

