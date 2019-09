Perú vs. Brasil: ¿Cómo le fue a la selección peruana en los últimos cinco partidos ante el Scratch?

Ver aquí Perú vs. Brasil l Un difícil reto tendrá esta noche la selección peruana en el Perú vs. Brasil. El equipo de Ricardo Gareca enfrentará una vez más al 'Scratch', luego de la final que ambos disputaron en la Copa América 2019. La bicolor conoce bien a su rival, pero no siempre nos fue bien cada vez que lo enfrentamos. Por eso, aquí repasamos los últimos cinco partidos entre ambas escuadras:

1. Brasil 3-0 Perú

Sucedió el 17 de noviembre del 2015, por las Eliminatorias a Rusia 2018. El Perú vs. Brasil se jugó en Salvador de Bahía, donde la selección peruana llegó golpeada tras los primeros resultados del proceso eliminatorio. El 'Scratch' fue superior y se impuso con goles de Douglas Costa, Renato Augusto y Filipe Luis. Diego Penny estaba en el arco y Ricardo Gareca todavía no lograba encontrar a su equipo ideal.

2. Brasil 0-1 Perú

El Perú vs. Brasil se trasladó a la Copa América Centenario 2016, donde ambos equipos se enfrentaron en la tercera fecha de la fase de grupos del certamen. La selección peruana necesitaba ganar para clasificar a cuartos de final como primero, mientras que al 'Scratch' solo le bastaba el empate. Una mano de Raúl Ruidíaz fue convalidada como gol y el equipo de Ricardo Gareca se quedó con la victoria aquella noche.

3. Perú 0-2 Brasil

Aquel Perú vs. Brasil disputado en Estados Unidos con triunfo de la selección peruana movió los cimientos de la CBF, que despidió a Dunga como entrenador y contrató a Tite, su actual DT. Con él, el 'Scratch' pisó Lima por la jornada 12 de las Eliminatorias a Rusia 2018 y nos ganó con justicia. Fue un 0-2 en contra con goles de Gabriel Jesús y Renato Augusto.

4. Perú 0-5 Brasil

Pasó la fiebre mundialista y llegó el turno de la Copa América 2019, donde el Perú vs. Brasil volvió a llamar la atención por lo que ambos jugaban. Ubicada en el grupo A, la selección peruana chocó contra su verdugo en la fecha 3 del torneo y sufrió una estrepitosa derrota. Nos metieron cinco goles en una tarde para el olvido: errores, faltas y poca claridad para hacer daño. Jugamos pésimo y el rival no perdonó.

5. Brasil 3-1 Perú

El destino quiso que el Perú vs. Brasil vuelva a repetirse, pero de una manera épica. Peruanos y brasileño se reencontraron en la final de la Copa América 2019 bajo el ensordecedor ruido del estadio Maracaná. Everton adelantó al local, pero Paolo Guerrero lo igualó. El resultado parcial nos invitó a soñar a todos con el título continental, pero Gabriel Jesús y Richarlison nos despertaron del sueño.

El Perú vs. Brasil vuelve a llamar la atención. Los Ángeles será testigo de un nuevo enfrentamiento entre ambas escuadras: dos viejos conocidos que tienen un historia reciente en común y que reeditarán la final de la Copa América 2019.

