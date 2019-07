Perú vs. Brasil | Casemiro lanza advertencia a la Bicolor de cara a la final de la Copa América

Casemiro, volante de la selección de Brasil, habló con los medios previo al duelo ante la selección peruana de este domingo 7 a las 15:00 horas en el Estadio Maracaná, por la final de la Copa América.

Advertencia | En las finales no importa el cómo

"Va a ser una gran final, un juego muy difícil, no podemos pensar que ya ganamos, hay que jugar. Una final no se juega, una final se gana, no importa como sea", afirmó Casemiro luego de los trabajos a 100 km de Río de Janeiro, en la Granja Comary.

Respeto para la Bicolor

El jugador del Real Madrid mostró respeto para la selección peruana, especialmente luego de eliminar a dos candidatos al título: "Si la selección peruana llegó hasta aquí es porque tiene sus méritos y hay que respetar eso. Ellos eliminaron dos grandes selecciones: Uruguay y Chile", añadió Casemiro.

El último paso

"Es una final, no vamos a esperar una goleada, ojalá que se dé, pero sabemos que no será así, será duro, ellos se están preparando bien para la gran final. Ellos quieren vencer la competencia como sea, penales, prórroga, y nosotros también queremos vencer, jugar bien, hacer goles y ser campeones", sentenció Casemiro.

