Perú vs. Brasil: Carlos Zambrano no participó del primer entrenamiento en Sao Paulo | VIDEO

Perú vs. Brasil EN VIVO desde Sao Paulo | La primera baja de la selección para el Perú vs. Brasil de este sábado está casi confirmada. Carlos Zambrano no participó del primer entrenamiento de la bicolor en Sao Paulo, sede del choque ante el cuadro local por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América 2019, y todo hace indicar que no será tomado en cuenta para este cotejo vital por la clasificación a cuartos de final.

El 'León' fue el único futbolista peruano que no saltó a la cancha del estadio municipal Paulo Machado de Sao Paulo, o simplemente el estadio Pacaembu. La lesión que padece lo dejó en terapia con el médico de la selección que recomendó que no pise el césped del estadio paulista.

Más información sobre el Perú vs. Brasil:

⚫Perú - Brasil: día, horarios y canales del último partido del Grupo A en la Copa América 2019

⚫Perú vs. Brasil: Marquinhos reveló qué le preocupa de Paolo Guerrero | VIDEO

Video: GEC

Carlos Zambrano podría perderse el resto de la Copa América 2019

Aunque aún no hay un reporte oficial, se habla de una posible lesión en el músculo aductor. lo que podría dejar al defensor del Basel de Suiza fuera del torneo continental. El mejor escenario posible sería una fatiga muscular. Sin embargo, su ausencia en los trabajos de este jueves preocupa a la hinchada.

Carlos Zambrano, quien volvió a la selección peruana luego de tres años, fue titular en los dos partidos que disputó el equipo de Ricardo Gareca en el certamen continental. Pero ante Bolivia tuvo que dejar su puesto por este problema físico.

La gran duda de Ricardo Gareca es quién podría reemplazar al 'León' en la defensa bicolor. En los amistosos probó con la dupla Miguel Araujo y Luis Abram, pero también hay otros jugadores como Andreson Santamaría y Alexander Callens que pueden ocupar esa posición.



Foto: @Merenguilla

Más noticias en otros medios:

¿Pogba llega al Real Madrid? La última información sobre el posible traspaso del francés

¡Por la clasificación a cuartos! Canales y horarios del Uruguay vs. Japón EN VIVO por Copa América 2019