Perú vs. Brasil | Aseguran que Tite dejará el 'Scratch' tras la final ante la Bicolor

No tiene el futuro 100% asegurado en la Selección de Brasil. Desde el país carioca, la prensa apunta a que 'Tite' podría dejar el 'Scratch' luego de la final de la Copa América ante la selección peruana.

Juca Kfuori, periodista de ESPN Brasil, publicó en su blog personal algunos detalles que habrían sido los detonantes para que 'Tite' analice seriamente su partida: "Se siente decepcionado con el desmantelamiento de su comisión técnica, con las salidas de Edu Gaspar, Sylvinho y el analista Fernando Lázaro, además de no estar de acuerdo con la CBF que no estaría dispuesta a mantener una comisión fija", indica el periodista brasileño.

Eso sí, hay un factor que podría cambiarlo todo y tiene que ver con la selección peruana: "Las mismas fuentes que anuncian su partida, admiten que la victoria del domingo podría cambiar la cabeza de Tite", sentencia en su publicación.

Este domingo 7 de julio será clave para el futuro de Tite, cuando se enfrente al equipo de Ricardo Gareca en la final de la Copa América 2019 desde el Maracaná. El primer duelo que disputaron ambas selecciones en la presente edición del torneo fue en fase de grupos, donde el 'Scratch' se llevó la victoria por 5-0. De otro lado, el 'Tigre' disputó 3 finales y las ganó todas.

