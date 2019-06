Perú vs. Bolivia: Talía Azcárate comentará partido de la bicolor en la Copa América 2019 vía Directv Sports | FOTOS

Directv Sports EN VIVO tendrá a su cargo la transmisión del Perú vs. Bolivia y en la señal para los televidentes peruanos estará la dupla nacional conformada por Daniel Kanashiro y Talía Azcárate, quien estará por segunda vez como comentarista de un partido de la bicolor en la Copa América 2019.

El encuentro entre Perú y Bolivia será transmitido en vivo y en directo por Directv Sports 1610 HD que tendrá como narrador al experimentado Daniel Kanshiro y en los comentarios a Talía Azcárate, quien anteriormente ya venía haciendo esta labor en los partidos de Copa Sudamerica 2019.

Recordemos que Talia Azcárate tuvo su primera aparición como comentarista en la Copa Sudamerica 2019 durante el encuentro entre Sporting Cristal y Unión Española. Este episodio fue aclamado por los usuarios en las redes sociales, quienes pidieron más continuidad en la pantalla de la joven periodista.

Cabe recordar que Talía Azcárate antes fue conductora de noticias en Gol Perú (Canal 14 de Movistar) y también participó durante las transmisiones que hiciera Latina.

Lee más de Talía Azcárate:

▶Sporting Cristal | Talía Azcárate se convirtió en la primera peruana en comentar la Copa Sudamericana por TV | VIDEO

▶Talia Azcárate puso fin a 'problema' con Chale tras desatinado comentario

▶David Trezeguet se rinde y aplaude a conductora de Gol Perú

Talia Azcárate también y su paso por la selección peruana:

"Estaba en primero de secundaria e iba a empezar el torneo de Adecore de mujeres. El profesor de educación física de mi colegio me pidió que armara un equipo de mujeres. Campeonamos los tres años que participamos (...) Tenía una amiga que jugaba en la selección y me invitó a pasar una prueba. Hicieron un partido de práctica, la entrenadora era Lorena Bossman, quien comenzó a apuntar a las que destacaban. Metí tres goles y me quedé", recordaba Talia Azcárate en una entrevista a Depor.

Más noticias en otros medios:

¡De Venezuela para el mundo! La 'joya' que brilló contra Perú y que ahora persiguen las grandes ligas

¿El VAR llega al fútbol peruano y será utilizado en el Torneo Clausura?