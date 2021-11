Los futbolistas peruanos que militan en el exterior siguen llegando a Lima para sumarse a los trabajos de Ricardo Gareca en la Videna, con miras a los duelos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela. Miguel Araujo, defensor del FC Emmen de los Países Bajos, es el más reciente en llegar a tierras peruanas.

Miguel Araujo llega con minutos, ha disputado ocho encuentros en esta temporada, todos ellos como titular. Además, suma un tanto. El ex jugador de Alianza Lima es titular indiscutible en el neerlandés donde ya suma tres temporadas.

“Voy a dar todo de mí para poder sumar hasta donde llegue. Si me toca irme en diciembre, creo que lo haré tranquilo y si me toca quedarme pelearé por el ascenso”, dijo Miguel en una reciente entrevista para AS Perú.

En el proceso de clasificación a Qatar 2022, Miguel ha disputado dos partidos, el único como titular en la derrota ante Chile en Santiago. Es uno de los jugadores que siempre es tomado en cuenta por el ‘Tigre’.

Partidos claves

La selección peruana se prepara para enfrentar a Bolivia y Venezuela el 11 y 16 de noviembre por las Eliminatorias. El equipo peruano está obligado a ganar los dos partidos para seguir con posibilidades de llegar al quinto lugar, que da el cupo al repechaje.

“Siempre fui de la idea de que hasta que los números den, vamos a pelear y tener confianza. Nunca damos nada por terminado hasta que dejemos de depender de nosotros mismos”, dijo Ricardo Gareca en la más reciente conferencia de prensa.