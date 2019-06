Perú vs. Bolivia | La selección peruana buscará romper mala racha en el Maracaná

El mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, considerado uno de los templos del fútbol mundial, volverá a ser sede hoy de un partido de la selección peruana después de 41 años. Las cuatro ocasiones anteriores -con saldo negativo- fueron ante Brasil, pero ahora ante los altiplánicos irá por la victoria.

El 21 de abril de 1957, Brasil venció 1 a 0 a Perú con gol de Waldir Pereira ‘Didí’ a los 4 minutos de juego. Rafael Azca estaba cuadrado en el arco norte del Maracaná y el brasileño ejecutó un tiro libre impresionante con curva, que fue denominado como ‘Folha seca’ (hoja seca), y se introdujo en el palo izquierdo del arco peruano. De esta manera con el 1 a 1 en Lima y el 1 a 0 en Río de Janeiro, Brasil clasificó al Mundial de Suecia 58, dejando a Perú fuera de aquella Copa del Mundo.

Luego, antes de que Brasil acuda al Mundial de Inglaterra 1966 pactó dos amistosos con la Bicolor, el 4 y 8 de junio de ese año. En el primero, disputado en Sao Paulo, el ‘Scratch’ goleó 4-0. En la revancha volvió a ganar en el Maracaná, esta vez por 3-1 con goles de Fidelis, Tostao y Edu. Brito marcó en propia puerta para el descuento.

Tremenda bronca

En el recuerdo de estos duelos figura aquel amistoso del 9 de abril de 1969 que terminó en una terrible batalla campal. Alberto Gallardo abrió la cuenta para Perú a los 4 minutos y a los 7’, Julio Baylón enmudeció el Maracaná. Nadie daba crédito a lo que pasaba pero muy pronto Pelé recortaría diferencias en el minuto 9 y Tostao marcó el 2-2 en el minuto 35 .

A los 41’ en un balón dividido Gerson golpea a ‘Chito’ La Torre y le parte la tibia. Pedro Gonzales la emprende a patadas con Gerson y ambos fueron expulsados. Sin embargo minutos después de reanudado el juego, Jairzinho golpeó a Chumpitaz y se desató la bronca no solo entre jugadores, sino también comando técnico y periodistas que agredieron a los peruanos. El escándalo se prolongó durante 20 minutos y tras de ello,la primera parte se dio por concluída y Perú abandonó el césped con intención de no continuar el partido. Tuvo que mediar Joao Havelange, presidente de la Confederación Brasileña de Deportes, para que el encuentro siguiera y finalmente acabó con victoria brasileña por 3-2 gracias a un gol de Edu en el minuto 78.

La última vez

El último precedente de la selección peruana jugando en el estadio Maracaná fue el 1 de mayo de 1978, un mes ante que iniciará el Mundial de Argentina. Triunfo 3-0 de los brasileños.

Marcos Calderón alineó a: Ramón Quiroga; José Navarro, Rodolfo Manzo, Héctor Chumpitaz, Toribio Díaz; Josél Velásquez, Alfredo Quesada (Raúl Gorriti), Teófilo Cubillas; Juan José Muñante (Roberto Mosquera), Percy Rojas (Guillermo La Rosa) y Juan Carlos Oblitas.

Por su parte, Claudio Coutinho formó con: Leao; Toninho, Oscar, Amaral I, Edinho, Batista I; Toninho Cerezo, Zico, Zé Sérgio, Nunes y Rivellino. Zico y Reinaldo, en dos oportunidades, convirtieron los goles de Brasil.///