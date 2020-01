Perú vs. Bolivia EN VIVO ONLINE | Mientras se jugaban los primeros cuatro minutos del segundo tiempo, un perro interrumpió el encuentro entre la selección peruana Sub 23 y Bolivia. El animal cruzó casi todo el campo. A diferencia de otras ocasiones, en este caso el perro abandonó solo el césped y no tuvo que intervenir nadie para sacarlo.

PREVIA

Si bien la victoria sobre Paraguay había aumentado las chances de clasificación a la selección peruana, la reciente derrota a manos de Uruguay complicó un poco las aspiraciones de la ‘Blanquirroja’. No obstante, el acceso a la próxima etapa pasa por derrotar al combinado altiplánico y esperar que Brasil venza o iguale ante Paraguay.

Por ahora, la tabla del Grupo B la encabeza la ya clasificada Brasil, con 9 puntos. Uruguay -con los partidos completos y a la espera de una combinación de resultados para avanzar-, tiene 6. Paraguay, Perú y Bolivia registran 3 unidades y también sueñan con obtener el segundo boleto de la serie.

“Nosotros saldremos a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que ganar y después, que sea lo que Dios quiera. Hemos visto a Bolivia, es un equipo que no baja los brazos, más aún sabiendo la necesidad que tenemos ambos equipos”, anticipó en entrenador de la selección peruana, Nolberto Solano, en radio Ovación.

Por otro lado, ‘Ñol’ analizó la caída frente a Uruguay. “Pensamos que pudimos conseguir un mejor resultado, pero el fútbol te da enseñanzas, el equipo tiene que mejorar. Nos faltó paciencia para encontrar los espacios y hacerle daño a Uruguay”, comentó.

La selección de Bolivia, por su parte, llegará golpeada por la derrota (5-3) ante Brasil en su anterior presentación. Para colmo, la ‘Verde’ no contará con Henry Vaca -acaso el mejor jugador del equipo-, por la expulsión contra la ‘Canarinha’.