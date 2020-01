Perú vs. Bolivia | Christopher Olivares no pudo conectar de cabeza un centro que fue una de las jugadas más claras de gol de la selección peruana Sub 23. El delantero de Sporting Cristal quedó a pocos centímetros de anotar.

Perú vs. Bolivia: horarios del partido

México - 5:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Venezuela - 7:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

Brasil - 8:00 p.m.

España - 00:00

Si bien la victoria sobre Paraguay había aumentado las chances de clasificación a la selección peruana, la reciente derrota a manos de Uruguay complicó un poco las aspiraciones de la ‘Blanquirroja’. No obstante, el acceso a la próxima etapa pasa por derrotar al combinado altiplánico y esperar que Brasil venza o iguale ante Paraguay.