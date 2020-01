Perú vs. Bolivia | Christopher Olivares vuelve al equipo titular ante los altiplánicos

Vuelve a tener la confianza de ‘Ñol’. Christopher Olivares tomará nuevamente un lugar en la once titular ‘Bicolor’ de cara al Perú vs. Bolivia, válido por el Preolímpico Sub 23 Colombia 2020. El delantero buscará callar las bocas de sus detractores con una buena actuación, sellando la clasificación de la selección peruana la siguiente fase.

Nolberto Solano meterá mano a su oncena para asegurar la victoria en el Perú vs. Bolivia, de esta manera el equipo ‘blanquirrojo’ saltará al campo con Renato Solís; Valentín Rabanal, José Luján, Gianfranco Chávez, Marcos López; Jesús Pretell, Jorge Murrugarra, Jairo Concha; Kevin Sandoval, Fernando Pacheco y Christopher Olivares.

La selección peruana necesita ganar por una buena diferencia de goles para asegurar su presencia en la siguiente etapa del Preolímpico. Por su parte, Bolivia llegará disminuida por la ausencia de Henry Vaca, su jugador más habilidoso y que recibió la tarjeta roja en el duelo previo contra Brasil.

Para pasar, Bolivia deberá ganar, por una diferencia de dos goles y esperar que Paraguay pierda o empate contra Brasil. El equipo de César Farías iniciará las acciones ante la selección peruana con Rubén Cordano en el arco; Jairo Quinteros, José Carrasco, Sebastián Reyes y Roberto Fernández en la defensa; Layonel Figueroa, Moisés Villarroel, Antonio Bustamante y Héctor Sánchez en el mediocampo, para dejar a Fernando Saldías y Víctor Abrego en el frente de ataque.

