La Selección Peruana visita a Argentina por las Eliminatorias con el difícil objetivo de al menos sumar un punto que le permita seguir soñando con alcanzar el quinto lugar de la tabla de posiciones, lugar que da la clasificación al repechaje.

Uno de los dilemas que tendrá Ricardo Gareca, más allá de las ausencias por lesiones que son varias, es cómo detener a Lionel Messi, quien ahora tiene una función de más organizador, pero con momentos de desequilibrio.

Para el ex jugador de Alianza Lima y de la Blanquirroja, Waldir Sáenz, no es imposible parar a Messi. En el programa ‘Campeonísimo’, el ex futbolista aseguró que hay forma de controlar al astro argentino.

“Lionel Messi en el mano a mano, cuando tiene espacios te mata. ¿Cómo se controla a Messi? Si haces un equipo corto, a Messi le costará”, indicó el máximo goleador en la historia de Alianza Lima.

A poco del partido, el técnico Lionel Scaloni indicó: “Perú es un equipo bastante claro, que juega bien a la pelota, tiene buen pie. Un equipo que, aunque tenga sus bajas, viene trabajando hace mucho juntos y en el centro de campo tiene buen pie y tenencia de pelota”.

“Perú juega de una manera muy marcada, siempre ha jugado igual, sabe a lo que juega, más allá de su situación en la clasificación. Es un equipo difícil. En las Eliminatorias anteriores, cuando nosotros teníamos que ganar para ir al Mundial, ellos hicieron su partido”, añadió el DT de la selección de Argentina.