Perú vs. Argentina: Árbitro chileno expulsó a Carlos Huerto

La selección peruana se vio disminuida en el segundo tiempo del Perú vs. Argentina por el Sudamericano Sub 20 Chile 2019. Carlos Huerto salió a cortar una jugada a tres cuartos de cancha y terminó llevándose una tarjeta roja directa por parte del juez 'mapochino' Piero Maza.

Roja directa

Se jugaban 66 minutos del partido cuando el árbitro chileno, Piero Maza, castigó a Carlos Huerto con una tarjeta roja directa. Si bien el jugador de la selección peruana se barre desmesuradamente conectando al 'gaucho' en la pierna, la falta no fue cerca al área y tampoco cortaba una situación clara de gol, pero el principal decidió mandarlo a las duchas.

Incluso uno de los jugadores de la selección peruana sub 20 se quejó públicamente de las decisiones tomadas por el árbitro 'La terna chilena no me pareció para nada, los favoreció a ellos pero ya está. Nos vamos con este sabor amargo e injusto para el grupo', declaró Marco Saravia a CMD tras el pitazo final.

Perú: Emile Franco; Fabio Rojas, Brayan Velarde, Carlos Huerto, Dylan Caro; Jesús Petrell, Walter Tandazo, Jairo Concha, Sebastián Gonzales; Marcos López y Oslimg Mora.

Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi, Francisco Ortega; Fausto Vera, Santiago Sosa, Aníbal Moreno, Gonzalo Maroni; Julián Álvarez y Adolfo Gaich.