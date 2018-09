​Perú vs. Alemania: Joachim Löw explicó la ausencia de Claudio Pizarro

Claudio Pizarro será el gran ausente en el amistoso FIFA entre Perú vs. Alemania de este domingo, 'el Bombardero' tiene una carrera consolidada en el fútbol germano, por ello en suelo teutón se sorprendieron al ver que Ricardo Gareca no lo había tomado en cuenta para esta jornada de partidos con la selección peruana. El reconocido estratega Joachim Löw trató de dar una explicación a su ausencia.

Löw explicó la ausencia de Claudio Pizarro

'Lo de Claudio Pizarro, no sé la decisión exacta, a la hora de la convocatoria, dado que jugó mucho tiempo. A lo mejor no se le convocó, porque existe una necesidad de hacer un recambio generacional, y su cuerpo no aguanta tanto. Por eso, no es una gran sorpresa que no haya sido convocado', dijo Joachim Löw ante los medios.

Por otro lado, la página oficial US SOCCER informó que Estados Unidos jugará este 16 de octubre en el Pratt & Whitney Stadium ante la selección peruana, como parte de su preparación para las Eliminatorias Concacaf donde pelearán por uno de los cupos para el Mundial Catar 2022. Las entradas para este partido saldrán a la venta desde el miércoles 12 de setiembre..