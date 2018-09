Perú vs Alemania: Dirigidos de Low valen 26 veces más que selección peruana

Para no creerlo. La selección alemana supera por enormes cantidades a la selección peruana, y no se trata de nivel -porque en el fútbol todo puede pasar- sino que en el tema económico los germanos superan; no el triple, ni mucho menos el cuádruple, sino en 26 veces más. Sí, la Alemania equivale 26 veces más que Perú, más de 1000 millones de dólares sobre 38 millones respectivamente.

Los más caros

En la selección que dirige Ricardo Gareca, el jugador que más valor en el mercado tiene, según Transmarket, es André Carrillo, el jugador del Al-Hilal cuesta 6.9 millones. Mientras que en el Alemania, el jugador más caro es Ter Stegen, Hummels y Werner con 69.6 millones de dólares.

Estas cifras las maneja el portal Transmarket que es especializada en los traspasos de todos los jugadores del mundo. Asimismo, el jugador más barato de la selección teutona, vale más que André Carrillo; que es el más caro de Perú, pues tiene el valor de 11.3 millones de dolares.

Se verá en la cancha

La mayoría de los seleccionados peruanos militan en el fútbol mexicano y ahora en la MLS, mientras que los europeos se lucen en la Bundesliga, La Liga, Serie A, etc. Ricardo Gareca y Joachim Low preparan sus mejores armas para el partido, que vuelve a repetirse después de 48 años.

