Christian Ramos respondió sobre su ausencia en el Perú vs. Alemania

Christian Ramos no fue titular en el amistoso ante Alemania y le consultaron por su ausencia en el encuentro. El defensa de la selección peruana aseguró que no pedirá explicaciones a Ricardo Gareca.

"Yo no pido explicaciones si no juego, si es por actividad, no creo, recién va una fecha en Arabia, ya voy a tener chance de jugar y tener ritmo", dijo Christian Ramos.

De igual a igual

El defensa también habló sobre el Perú vs. Alemania y señaló que la selección peruana hizo un buen partido, pero cayó por errores puntuales.

"Le jugamos de igual a igual a Alemania, cometimos algunos errores y lo pagamos caro. Nos habíamos olvidado de perder así, teníamos la pelota, unos desconciertos, después no pasamos apuros. Alemania salió a proponer, estuvimos bien parados y Gallese estuvo bien", finalizó.