Perú vs. Alemania: el cambio de último minuto en el once de Gareca

Cuando todo hacía indicar que Ricardo Gareca tenía el once listo para el duelo Perú vs. Alemania, el técnico argentino ha modificado una pieza importante dentro de la formación inicial. Christian Ramos no será de la partida para el duelo amistoso y en su reemplazo irá Miguel Araujo.

De esta manera, Anderson Santamaría ya no tendrá como acompañante a Christian Ramos ni tampoco a Luis Abram como se tenía pensado en algún momento, debido al buen presente del defensor central que milita en Vélez Sarsfield, sino será el hombre de Talleres de Córdoba el que tome el lugar de la 'Sombra'.

Otros cambios que presentará el once de Ricardo Gareca respecto al amistoso pasado ante Holanda serán los de Edison Flores en reemplazo de Nilson Loyola, debido a que el 'Orejas' está totalmente recuperado y Raúl Ruidíaz por André Carrillo, quien ha sufrido una sobrecarga muscular y será la baja más importante para este amistoso ante la selección de Alemania.

Cabe recordar que la actuación más destacada de Miguel Araujo, ahora en el fútbol argentino, fue aquella ante la selección de Argentina en La Bombonera, donde fue el encargado de marcar a Lionel Messi y cumplió una labor destacada, siendo elogiado por todos.

LEE ADEMÁS