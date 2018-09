André Carrillo sería la primera baja de Perú

Dolor de cabeza para Ricardo Gareca. El duelo entre Perú vs Alemania solo está contando las horas, pues este domingo se jugará en el Rhein Neckar Arena de la ciudad de Sinsheim a la 1:45 pm (hora peruana) y la selección peruana sumaría su primera baja para tan importante duelo amistoso.

Y es que André Carrillo realizó un trabajo regenerativo luego del partido contra Holanda y este en el último entrenamiento se le vio sentado a un lado de la cancha para luego realizar un trabajo diferenciado, el jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita quedaría descartado para el duelo ante los germanos por lesión.

Por ello, Ricardo Gareca ya probó un equipo diferente al que alineó frente a la 'Naranja Mecánica'. Christian Cueva arrancaría por el extremo derecho, haciendo que Jefferson Farfán quede solo como enganche y Raúl Ruidiaz entrando como único delantero de la bicolor.

No sería el único

A pesar de que Miguel Trauco si estuvo en el once que probó Ricardo Gareca, el defensor estaría sentido desde el final del duelo contra Holanda. En caso de no estar al 100% para este domingo, el 'Tigre' podría utilizar a Luis Abram como extremo y ya no de 'back' y en su lugar hacer ingresar a Miguel Araujo.

