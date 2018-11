¿Perú jugará amistoso contra México?: Directivo de la FMF nos responde

En las últimas horas se comentó que la selección peruana sostendría un amistoso con Argentina para el mes de marzo del próximo año, pero todo indicaría que Ricardo Gareca tendría pensado enfrentar a otro rival que sería México para el viernes 22 de dicho mes.

Inclusive en plena transmisión del partido amistoso disputado hace unos días en la victoria de Argentina 2-0 ante México, con goles de Mauro Icardi y Paulo Dybala que se disputó en Mendoza, periodistas de Televisa señalaron que la selección azteca estaría en conversaciones para disputar un amistoso contra Perú el 22 de marzo del 2019, donde debutaría Gerardo Martino como técnico del ‘Tri’, quien luego de acabar su participación con Atlanta en la MLS, firmaría su vinculo recién en enero del próximo año con los aztecas.

Esa fecha FIFA será la única que tendrá Gerardo Martino para observar a todos sus nuevos pupilos, incluyendo a los que militan fuera de México. Posteriormente deberá dar la convocatoria final con la que disputará la Copa Oro 2019, la primera gran obligación que tendrá como técnico de la Selección Mexicana.

Por su parte, a Ricardo Gareca le conviene seguir midiéndose con rivales de jerarquía para lo que se le viene ese año a la selección peruana, la Copa América de Brasil y las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

Presidente de la FMF se pronunció

Por esa razón, EL BOCÓN creyó conveniente comunicarse vía telefónica con el director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, para que nos diga que tan cierto es lo que comentaron los periodistas de Televisa.

“Por el momento aún no hay nada firme, pero no descarto nada”, dijo el directivo azteca a este diario.

Luego, Guillermo Cantú se expresó sobre la selección peruana: “Es un buen equipo. Me encanta su juego. Me parece que han crecido muchísimo y me gusta el espíritu que proyectan", comentó.

Finalmente, ante la pregunta si en Videna se habían contactado con ellos, Guillermo Cantú dijo lo siguiente. “Como te dijo aún no hay nada firme, pero si se diera el caso de cerrar un acuerdo con Perú, el partido se jugaría en marzo en Estados Unidos”, sentenció.

