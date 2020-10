Siempre que juega la Selección Peruana genera emoción en los hinchas de verdad. Esta vez no se pudo ir al estadio para ver el partido ante la selección de Brasil, pero desde casa lo vivimos con la misma emoción de siempre. Hasta me animaría a decir que por momentos olvidamos la existencia de la pandemia.

Era un partido que reunía todos los ingredientes para pasarla bien frente al televisor: la categoría del rival y era el primer partido de estas Eliminatorias como locales.

Al final nos fuimos con bronca por la derrota, pero sobre todo por la mala actuación del árbitro. Hemos y seguimos siendo bombardeados con noticias acerca de Julio Bascuñán. Yo tampoco vi penal y creo que se equivocó esta vez en nuestra contra. ¿Esa es la conclusión? ¿Perdimos por el juez chileno?

Perú hizo un buen partido al defender lejos de su arco y logró algo desde mi punto de vista importante: no se jugó como Brasil quiso, no se jugó en el espacio donde ellos se sienten más cómodos, si no, en el espacio que nuestra selección propuso.

Eso es un mérito que no es tan simple de conseguir, porque Brasil no jugó bien y eso no siempre se debe a una mala tarde, pues esta vez fue por mérito del rival. De Perú.

En lo individual estuvimos a la altura: la pausa de Pedro Aquino en el último cuarto de cancha para el primer gol fue fantástica (que bien nos haría llegar más veces a ese sector con la pelota dominada). Ni hablar de la capacidad para agarrar la pelota de bolea de André Carrillo y luego de Renato Tapia, la serenidad de Luis Abram o las ganas de Jefferson Farfán.

Por supuesto, también hay cosas para revisar. En defensa, con el afán de reducir espacios, corres el riesgo de habilitar los mismos a tus espaldas y eso lo notó Brasil en el primer tiempo y no pudimos encontrarle solución. El lanzador no estaba presionado o nuestros defensores se ubicaban a diferentes alturas habilitando así al rival.

En ataque todavía no somos capaces de generar una situación cómoda de gol para quien juegue de centrodelantero y me parece un detalle fundamental para los siguientes partidos.

Lo de Brasil ya pasó. Pero si el diagnóstico sigue siendo que perdimos por el arbitraje, corremos el riesgo de seguir cometiendo errores en el juego y cuando lo olvidemos y ya no haya a quién culpar, seguramente los señalados serán los jugadores o el comando técnico. Porque sabemos que encontrar culpables para justificar la derrota es algo que nos caracteriza. Escuchemos a Ricardo Gareca, no hablemos más del árbitro y preocupémonos por los partidos que vienen.