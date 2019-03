Exmundialista salvadoreño: "'Didi' le dejó a Perú el legado del buen fútbol"

Carlos Recinos jugó el Mundial de España 82 con la selección de El Salvador e incluso fue capitán. Aunque solo disputó los tres partidos, ya que no pudo conseguir el triunfo pues cayó los tres partidos ante Bélgica, Argentina y Hungría por el Grupo 3 de dicho torneo.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El Bocón decidió llamarlo para que analice el partido que disputará la selección peruana ante El Salvador este martes en Washington.

"Me parece muy buena prueba para El Salvador. Sobretodo por el momento anímico que atraviesa, después de haber derrotado a Jamaica luego de 17 años de no poder ganarle. Aquella vez yo era el técnico. Yo respeto a Perú y sin duda alguna, tenemos mucho que aprender de ellos. A mi particularmente me encanto el estilo y el fútbol que manejan. 'Didi' dejó el legado del buen fútbol y los peruanos han sido fieles a su historia. Por eso, están donde están. Entre los Grandes", enfatizó Carlos Recinos, exmundialista salvadoreño a El Bocón en exclusiva.

Finalmente, Carlos Recinos agregó lo siguiente: "La selección de El Salvador que vi ante Jamaica hay que seguirla de cerca. Vi cosas extraordinarias. Desde la parte individual y muy buenas desde la parte colectiva", sentenció