Perú vs. Ecuador EN VIVO: Ricardo Gareca prueba once inédito para amistoso en Estados Unidos

Rugió el ‘Tigre’. Ricardo Gareca habló de todo en la previa del duelo de esta noche ante Ecuador. Fiel a su estilo, el técnico de la selección peruana no se guardó nada en cada respuesta y se encargó de aclarar algunos temas que habían quedado en el aire, como la no convocatoria de Paolo Guerrero.

Siempre con Paolo Guerrero

“El tema de Paolo Guerrero no me generó ninguna molestia. Se habló mucho y se pudo interpretar algunas declaraciones mías, pero no, nosotros jamás nos permitiríamos molestarnos con algún muchacho, porque lo único que queremos de ellos es sacar lo mejor”, aseguró el seleccionador argentino, quien indicó que no desea perjudicar a nadie, pero la bicolor debe ser lo primordial para todos.

Además, aseguró que no tuvo la intención de amenazar al ‘Depredador’, aunque no puede acceder a los requerimientos de todos.

“En un momento de la declaración, me preguntaron si esto es reiterativo y yo dije que cada uno se tendrá que atener a las consecuencias porque tenemos que cuidar la salud de la selección, pero no fue para nada en un tono amenazante”, confesó.

No preocupa la ausencia de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero

Luego, el técnico puso paños fríos al momento de hablar de las ausencias que tendrá en esta fecha y pidió tranquilidad.

“Ya dimos muestra de que, falte quien falte, en la selección siempre hemos contado con los muchachos. Ustedes tienen sus preocupaciones y uno las respeta. Por ejemplo, ante Chile en Estados Unidos no estuvo ni Guerrero ni Farfán y ganamos 3-0. Entendemos la preocupación. Sabemos que cada vez se amplía más el número de muchachos y eso es bueno para nosotros”, sentenció.

La selección ya se conoce

“El grupo se conoce, sabemos lo que tenemos. Le damos posibilidad a los muchachos para que se vayan incorporando. Se pueden presentar inconvenientes, pero estamos muy pendientes de lo que nos hace falta y del objetivo que tenemos por delante. Vamos a tratar de encarar estos partidos con toda la seriedad. Todo lo vemos desde el punto de vista que nos permita crecer. Para las Eliminatorias vamos a llegar conociéndonos más, tampoco tenemos garantía de nada, pero creemos que tenemos mejores opciones, llegamos mejor y hasta allí puedo responder. Creo que tenemos un camino recorrido y eso es bueno”, indicó el entrenador.

Las novedades: Gabriel Costa y Kevin Quevedo

El ‘Tigre’ también se refirió a las convocatorias de Gabriel Costa y Kevin Quevedo.

“Con Gabriel Costa tuvimos una charla en privado, lo veo muy entusiasmado. Lo veo disfrutando, este momento es algo muy bueno para él. Eso me causó muy buena impresión. Igual a Quevedo, también lo veo participativo. Gabriel está contento de tener su primera participación, pareciera que es una de las metas que él tenía y se le cumplió. Veremos si tiene posibilidad de tener algunos minutos, eso lo iremos resolviendo”, indicó sobre el uruguayo nacionalizado peruano.

Elogios para el jugador de Alianza Lima, Kevin Quevedo

“Kevin es un jugador que puede estar en todo el frente de ataque. Lo más importante es que se sienta cómodo. Tuve una charla con él y lo vemos con muy buena predisposición, pero si juega me gustaría que se sienta cómodo y con el tiempo ir adaptándolo si vemos necesario que lo haga en otra posición”, señaló el DT, quien espera que el extremo muestre lo que ha venido haciendo con la camiseta blanquiazul.

Pero no todo fue seriedad en la conferencia, pues el ‘Tigre’ se dio un tiempo para bromear cuando le consultaron sobre lo dicho por Christian Cueva, quien lo considera como un padre.

“A mí no se parece”, afirmó Gareca, esbozando una sonrisa y generando las carcajadas de los periodistas que se encontraban en la sala de prensa del hotel Hilton Parsippany.

Finalizado el instante de distensión, el estratega se refirió al momento que vive el volante y por qué decidió llevarlo a los amistosos en Estados Unidos.

“Nosotros en la selección hemos tenido cantidad de muchachos que no han tenido continuidad. Él en la Copa América hizo una buena copa a nivel físico, técnico y de equipo”, sentenció. Toca creer.///