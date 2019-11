La gran baja para el Perú vs. Colombia que se disputará este viernes 15 de noviembre en el Hard-Rock Stadium es James Rodríguez. El volante del Real Madrid no podrá estar presente en el duelo entre los ‘cafeteros’ y la ‘bicolor’, siendo una ausencia importante en el once inicial de Carlos Queiroz. El ’10′ sufrió una distensión de su rodilla izquierda, siendo la tercera lesión que sufre en el 2019. En Colombia hablan acerca de las 22 lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera.

“Los antecedentes no ayudan al ‘10’ de la Selección Colombia. Es inevitable no rememorar el número de problemas físicos que ha tenido a lo largo de sus 13 años de carrera. En total, han sido 22 lesiones las que ha sufrido; 11 desde 2016 y la tercera de este 2019”, indica Gol Caracol acerca de las constantes lesiones de James Rodríguez.

James Rodríguez ausente del Perú-Colombia | Foto: Captura Gol Caracol

También lo sufre Zidane

Pero no solo se perderá el duelo de la selección de Colombia ante Perú y Ecuador, sino que prácticamente está descartado para lo que resta de 2019. James Rodríguez tiene para aproximadamente 40 días de baja y el último duelo del Real Madrid este año es contra Athletic de Bilbao por LaLiga Santander.

La convocatoria de James abrió una polémica porque el técnico del club español, Zinedine Zidane, aseguró la semana pasada que el colombiano no estaba lesionado pero tampoco disponible para jugar contra el Eibar el fin de semana anterior."No están disponibles, lesionados no. Están en el campo pero no disponibles para jugar. Van a ir con la selección y no quiero hacer nada porque tienen que ir. En seis días verán si están preparados para jugar o no", dijo Zidane al referirse también a la situación del galés Gareth Bale.

