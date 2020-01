Todavía queda en el paladar ese sinsabor de haber podido lograr algo mejor que la derrota. Y no lo digo como hincha con el corazón en la mano que no entiende razones, sino como alguien que argumenta lo que dice en base al partido que vio anoche entre la selección peruana Sub 23 y Brasil.

Sí, Perú tuvo oportunidades para irse del estadio con -al menos- un empate. No fuimos mejores que Brasil, es cierto, pero tuvimos las ocasiones para igualarle el marcador. Desperdiciamos más de tres opciones claras para colocar todo en orden y, paradójicamente, fuimos incapaces de finiquitar.

La bicolor cayó 1-0 ante el ‘Scratch’ en su debut en el Preolímpico Sub-23 y, por lo pronto, es uno de los coleros del Grupo B. Jugamos ordenados y concentrados, doblegando a un rival históricamente superior; pero nos faltó ese toque final para redondear nuestra actuación y, tal vez, algo de suerte en la definición.

Con uno bastó

Lo intentamos y de eso podemos hablar demasiado; sin embargo, no basta para saciar nuestra rabia por lo que pudo ser y no fue. Perú sufrió en el primer tiempo, pero mejoró en el complemento en la agresividad. Mantuvimos la solidez defensiva y salimos decididos a empatar el partido después.

Paulinho marcó el único gol del encuentro ante la pasiva marca del arquero Renato Solís. El golero se confió en la salida y el brasileño le colocó el balón entre las piernas (43’).

La bicolor se sacudió de aquel golpe tras el descanso y desperdició varias chances para marcar. Olivares, Pacheco, Sandoval y Fuentes tuvieron opciones de marcar, pero ese bendito balón nunca quiso entrar y apenas se paseó por la línea de gol con suspenso.

Peleamos hasta escuchar el pitazo final ante un Brasil que intentó defenderse lejos de su zona sin éxito. No sumamos en el debut, pero queda la sensación de que hay argumentos para competir en el torneo.