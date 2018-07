Personalidades del fútbol peruano opinan sobre situación de Edwin Oviedo

La buena gestión de Edwin Oviedo como presidente de la Federación Peruana de Fútbol se ve manchada por asuntos extradeportivos. Además, su negatividad para no salir a aclarar el tema de los audios con el juez Hinostroza y otros asuntos en que se le involucran genera que le siga lloviendo una ola de críticas al respecto por su silencio.

ESCRIBE: JEAN PIERRE MARAVÍ

EL BOCÓN decidió contactarse con referentes del balompié nacional para que nos comenten si consideran que Oviedo debe renunciar a la FPF por el bien de la selección.

Carlos Alberto Navarro - Periodista deportivo

"Edwin Oviedo no debería de continuar en el cargo como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Todo hace indicar que él por su propia voluntad no se va a ir. Lo que se debería hacer es que los presidentes de las Departamentales de los clubes deberían solicitar una asamblea extraordinaria para sacarlo del cargo por toda la situación en que está involucrado, de la cual no se ha manifestado al respecto y con eso perjudica al fútbol peruano en su totalidad. Lo está manchando".

Rubén Díaz - Exseleccionado peruano

"Mi opinión es que el fútbol no se debe manchar por estas cosas. Si el trabajo de Edwin Oviedo está complicado como persona preparada, tiene que dar una conferencia de prensa y hablar de todo lo que se le involucra. Oblitas y toda la gente que le rodea deben de manejar de una manera ética. El fútbol es diferente y no debe haber tantos corruptos como el Poder Judicial o el Congreso. Hay que tener mucha cautela porque nuestro fútbol viene creciendo gracias al esfuerzo de 22 jugadores jóvenes que con mucho esfuerzo nos dieron alegrías".

Percy Rojas - Exseleccionado peruano

"Tiene que aclarar Edwin Oviedo todo el problema en que está metido y una vez que se aclare, uno podrá determinar y sacar su conclusión sobre si debe seguir o no al mando de la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Yo creo que él viene haciendo una buena gestión y no puede mancharse por temas extradeportivos. Todos queremos que la buena gestión siga, pero él tiene que salir a aclarar ese tema y no mantenerse callado. Eso solo empeora todo y no ayuda a aclarar todo lo que se le acusa".

César Gonzales - Técnico de fútbol

"Él tiene que salir a aclarar su situación. Dependiendo de eso se debe evaluar si sigue o no al mando de la Federación Peruana de Fútbol. Hay muchas interrogantes y a él, como persona pública y líder del fútbol peruano, el silencio no lo ayuda. Hasta el momento, no tiene una orden de detención. Por eso, Edwin Oviedo tiene que hablar por qué su nombre ha salido en los audios y si no desmiente, estará metido en problemas. Además, a nivel internacional no nos miran bien por estos sucesos".

Germán Leguía - Exseleccionado peruano

“Eso es difícil. Todos son especulaciones. Lo nombran, pero hasta ahora no hay nada comprometedor contra él. Juzgar a alguien porque te nombren me parece que no está bien. Lo del juicio lo tiene parado. Denuncias tiene, pero mientras no sea culpable, no lo puedes sentenciar. Igual, hay que reconocer todo el trabajo que ha hecho en su gestión. Dejar a Juan Carlos Oblitas que se encargue del tema futbolístico ha sido una buena decisión. Mejoró la logística y el tema de menores con lo de Licencias ha hecho más formal el fútbol”.