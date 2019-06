Periodista peruano hace su descargo tras cruce con Ricardo Gareca: "Me sentí humillado" | VIDEO

Gran revuelo ha causado la última conferencia de prensa de Ricardo Gareca tras la derrota ante la selección de Brasil por 5-0, pues un periodista peruano tuvo un cruce con el 'Tigre'. En redes sociales, el periodista hizo su descargo luego de haber recibido críticas a nivel internacional.

"Al final del partido sentí vergüenza. Me sentí humillado ante los colegas brasileños que me miraban como compadeciéndome. Traté de serenarme, ya no soy un chiquillo que se arrebata. Fui a la Sala Colectiva, así le dicen a la de Conferencia, y me senté solo en la primera fila del auditorio, lejos de mis otros colegas peruanos", expresó en sus redes sociales.

Además, hizo una crítica a la conferencia del 'Tigre': "Él salió con una respuesta que se la escuché varias veces a Marcelo Bielsa y a otros entrenadores argentinos. Para él eso basta (su respuesta), a mí me parece que se quedó sin argumentos e iba a quedar peor si respondía. Cuando le quise hacer la repregunta y le iba a decir, entonces mejor que no haya conferencia y solo usted declare que es el máximo responsable, me cortó el moderador y ya no me dejó hablar", añadió.

Finalmente indicó lo siguiente: "Quiero que quede claro que yo no tengo nada contra Gareca. Siempre he dicho que es un tipo muy querido en el fútbol argentino. Inclusive algunos coleguitas argentinos se han solidarizado con él, pero a mí no me afecta, el periodismo es uno solo. Y las conferencias también", sentenció el periodista en su descargo.

¡IMPERDIBLE! Ricardo Gareca y un periodista se cruzaron muy feo en la conferencia de prensa, luego del 5-0 de Brasil sobre Perú en la #CopaAmerica. ¡Escuchá la picante respuesta del Tigre! pic.twitter.com/uGUvxInwTS — SportsCenter (@SC_ESPN) 22 de junio de 2019

