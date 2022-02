Indignación total por lo Andy Polo y debe cumplirse la ley. Así como no debe ser convocado más. Esto me hace acordar al caso Yordy Reyna y la menor de edad que falleció en el dpto q alquiló para hacer su "after".

Verdad Reyna jamás piso la cárcel pero sí vistió la camiseta de 🇵🇪