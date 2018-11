Periodista de Fox Sports compara Perú con Argentina y envía mensaje a Gareca

El Bocón viajó hasta Argentina para informarles todo lo concerniente a la gran final de la Copa Libertadores entre River Plate vs. Boca Juniors. Mientras veíamos cómo se vive la previa de este gran clásico argentino conversamos con el periodista de Fox Sports, Emiliano Pinsón, quien pidió no lapidar a Ricardo Gareca por los últimos amistosos en donde cayó la selección peruana.

"Lo voy a comparar con el momento que vive Argentina, es un momento de transición. No estás jugando por nada, estás jugando amistosos. El objetivo de Perú es ir otra vez al Mundial o hacer una buena Copa América. El desgaste del mundial, estar con sus clubes. Yo no le daría importancia a esto, hay que sacar conclusiones porque no está bueno perder, no me parece que sea grave", manifestó el conductor de 'Agenda Fox' a El Bocón.

¿Cómo se vive la previa del River Plate vs. Boca Juniors?

Según el periodista de Fox Sports las horas previas al picante choque entre River Plate y Boca Juniors se vive a toda máquina. La transmisión iniciará desde las 8 de la mañana de Buenos Aires (6:00 am hora peruana) y tendrán a varios invitados que analizarán quién llega mejor para este trascendental encuentro a realizarse en el Estadio Monumental de Núñez.

Mira la entrevista a Emiliano Pinsón

VIDEO: Renzo Bravo de Rueda

