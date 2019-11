Periodista de Fox Sports Chile criticó a Reinaldo Rueda: “Muestra falta de sensibilidad a lo que está pasando”

El periodista de Fox Sports Chile, Felipe Bianchi, criticó las declaraciones dadas por Reinaldo Rueda en conferencia de prensa tras confirmar que no se jugaría el amistosos ante la selección peruana. Para el hombre de prensa la postura del estratega demuestra falta de sensibilidad ante la crisis que se vive actualmente en el país vecino.

‘Rueda la queja es que los clubes no le prestan jugadores para los micro ciclos y la sub 23. Si esa es la decisión por la que se quiere ir la encuentro razonable. A partir de eso, ‘si viene a trabajar y no hay fútbol se tendrá que ir’. En ese sentido, no puedo estar de acuerdo con lo que dice Rueda, me parece que demuestra una falta de sensibilidad a lo que está pasando, el discurso creo yo no puede estar encabezado por ‘no puedo trabajar y me tengo que ir’ porque nadie lo puede hacer en situaciones normales hoy en día en Chile’, aseguró el panelista de Fox Sports Chile.

"NO PUEDO ESTAR DE ACUERDO CON LO QUE DICE RUEDA... NADIE PUEDE TRABAJAR EN CONDICIONES NORMALES HOY"#FSRadioChile @bianchileiton, a propósito de los dichos del seleccionador de Chile, en donde dejó entrever la opción de dejar la banca de La Roja. pic.twitter.com/AI8UgzPdW9 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) November 13, 2019

Los jugadores de la selección de Chile decidieron no disputar el partido amistoso ante la selección peruana en Lima, del próximo 19 de noviembre, debido a la crisis social que se vive en territorio ‘mapochino’ desde hace ya casi cuatro semanas.

#Video Se mostró un poco molesto: así fue la reacción de Reinaldo Rueda tras la suspensión del amistoso entre Chile y Perú. https://t.co/E0BXJ9dVJ8 — ESPNPerú (@ESPNperu) November 13, 2019

El plantel adoptó esta postura tras una reunión realizada en el Complejo Juan Pinto Durán, donde ‘la Roja’ había comenzado la preparación del amistoso, informó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a través de un comunicado. Ante esto el entrenador Reinaldo Rueda, liberó de manera inmediata a todos los futbolistas, quienes desde este momento quedaron a disposición de sus respectivos equipos.

