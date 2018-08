Periodista criticó el llamado del 'Pato' Álvarez refiriéndose a su baja estatura

@Jose_Chavarri: Un arquero que no mide más de 1.80 cm, no puede ser arquero de selección



No te pierdas el mejor debate deportivo #EnVivo y #EnExclusiva:

Movistar TV 003/703 HD

Movistar Play https://t.co/MzI8dRPFOl pic.twitter.com/BlKMyFNd7v

— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) 18 de agosto de 2018