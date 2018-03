Periodista colombiano de DirecTV volvió a minimizar a la selección peruana

La selección peruana enfrentó el pasado viernes 23 de marzo a Croacia. En la previa a aquella gran victoria por 2 a 0 de la bicolor, el periodista de DirecTV Sports, Samuel Vargas, había tenido unas duras palabras contra Perú, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, restándoles importancia y nivel respecto a Dinamarca y Australia.

Ahora, tras la victoria por 3 a 1 contra Islandia, el periodista colombiano volvió a tener ácidos comentarios contra la selección peruana: El Mundial no arrancó. ¿Es campeón del mundo?, afirmó Samuel Vargas, pues para él, la bicolor "No tiene chances" en Rusia 2018.

Foto: Piero Vargas

Pero esto no quedó allí y el periodista de DirecTV Sports dijo: Punto uno: gran evolución del conjunto peruano. Punto dos. Un grupo de buen juego colectivo y con individualidades de buen nivel. Punto tres un conjunto que no venía jugando bien en el remate de la Eliminatoria y no le sobró nada contra Nueva Zelanda. Yo no vendo humo. Si a la gente no le gusta lo que yo digo, lo siento mucho. Punto cuatro: el Mundial no arrancó. Fue un arranque fantástico. La misión es mantener esto en el tiempo, dijo Samuel Vargas.

La estocada final, fueron estas palabras de Samuel Vargas: Fueron sensaciones muy positivas. Lo de Perú fue muy bueno en el mundo, en cuanto amistosos. No le ganó a nadie respecto al Mundial. Mejoró la cara anterior, señaló el periodista colombiano.

